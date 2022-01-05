Коронавирус в Башкирии за сутки выявили 335 заболевших

12:30, 05 янв 2022

По данным Администрации Главы РБ, на 5 января в Республике Башкортостан подтвердили 122 950 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 113 063 человека, 355 – за последние сутки.



В стационарах — 104 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 71 пациент.



Из них в тяжелом состоянии — 25 на ИВЛ - 1.







На амбулаторном — 5 323 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 3 777 пациента.



Зарегистрировано 14 случаев смерти от COVID-19.



Всего умерших — 4 460 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 3 929 чел.



I компонент вакцины получили – 2 197 234 человека;

II компонент вакцины получили – 2 063 250 человек.



Ранее сообщалось о том, что Гинцбург сообщил, когда назальная вакцина от COVID-19 поступит в оборот.

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