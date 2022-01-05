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Коронавирус в Башкирии за сутки выявили 335 заболевших

Коронавирус в Башкирии за сутки выявили 335 заболевших

12:30, 05 янв 2022

По данным Администрации Главы РБ, на 5 января в Республике Башкортостан подтвердили 122 950 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 113 063 человека, 355 – за последние сутки.

В стационарах — 104 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 71 пациент.

Из них в тяжелом состоянии — 25 на ИВЛ - 1.

На амбулаторном — 5 323 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 3 777 пациента.

Зарегистрировано 14 случаев смерти от COVID-19. 

Всего умерших — 4 460 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 3 929 чел.

I компонент вакцины получили – 2 197 234 человека;
II компонент вакцины получили – 2 063 250 человек.

Ранее сообщалось о том, что Гинцбург сообщил, когда назальная вакцина от COVID-19 поступит в оборот.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация статистика коронавируса
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