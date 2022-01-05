Глава Башкирии Радий Хабиров выступил с экстренным поручением
18:58, 05 янв 2022
Главы муниципалитетов Башкирии должны будут проверить подготовку школ к выходу учеников с каникул, сообщил Радий Хабиров на антиковидном штабе.
Сегодня, 5 января, в Башкирии проходит заседание антиковидного штаба, основные темы которого — ситуация с COVID-19 в регионе, а также подготовка школ к третьей четверти и состояние дорог.
Так, Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов лично проверить школы к началу учебного процесса. В частности, главу региона беспокоит ситуация с распространением штамма «Омикрон».
поручил Радий Хабиров на антиковидном штабе.
Напомним, что зимние каникулы для школьников Башкирии были продлены — с 31 декабря по 16 января включительно. Между тем, Минпросвещения России заявлял, что продление школьных каникул из-за коронавируса не планируется.
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