Глава Башкирии Радий Хабиров выступил с экстренным поручением

18:58, 05 янв 2022

Главы муниципалитетов Башкирии должны будут проверить подготовку школ к выходу учеников с каникул, сообщил Радий Хабиров на антиковидном штабе.







Сегодня, 5 января, в Башкирии проходит заседание антиковидного штаба, основные темы которого — ситуация с COVID-19 в регионе, а также подготовка школ к третьей четверти и состояние дорог.



Так, Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов лично проверить школы к началу учебного процесса. В частности, главу региона беспокоит ситуация с распространением штамма «Омикрон».

- Просьба главам муниципалитетов самим лично проверить готовность школ. Проведите у себя совещание с директорами, РАНО пусть ваше отработает <...> К сожалению, мои прогнозы негативные имеют свойство оправдываться, поэтому если мы сейчас с вами прозеваем эту историю и массово пройдет омикрон в школы - мы массово ляжем тут все, дети будут болеть,

поручил Радий Хабиров на антиковидном штабе.

Напомним, что зимние каникулы для школьников Башкирии были продлены — с 31 декабря по 16 января включительно. Между тем, Минпросвещения России заявлял, что продление школьных каникул из-за коронавируса не планируется.

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