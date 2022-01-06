В Башкирии назвали количество человек, заразившихся опасной инфекцией

11:57, 06 янв 2022

В Башкирии стало известно число заражений смертельно опасной инфекцией — внебольничной пневмонией — за сутки. Информацию предоставили в пресс-службе Минздрава РБ.







Так, по данным ведомства, 5 января внебольничной пневмоний в регионе заразились 20 человек.



Число выздоровевших сейчас больше, чем число заболевших — выписался с выздоровлением после перенесенной пневмонии 71 житель республики, констатировали в ведомстве.

Напомним, что Гинцбург назвал сроки поступления в оборот назальной вакцины от COVID-19. Известно, что назальная вакцина появилась в октябре 2021 года. Сообщается, что новая форма вакцины эффективна при омикрон-штамме коронавируса. Препарат не только защитит от инфекции, но и предотвратит ее распространение.

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