В Башкирии за сутки выявили 229 заболевших COVID-19

12:57, 06 янв 2022

По данным Администрации Главы РБ, на 6 января в Республике Башкортостан подтвердили 123 179 случаев коронавирусной инфекции.

Выздоровели 113 435 человек, 372 – за последние сутки.







В стационарах — 97 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 79 пациента. Из них в тяжелом состоянии — 24 на ИВЛ - 1. На амбулаторном — 5 181 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 3 353 пациента.



Зарегистрировано 6 случаев смерти от COVID-19. Всего умерших — 4 466 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 3 929 чел.

I компонент вакцины получили – 2 198 841 человека; II компонент вакцины получили – 2 065 828 человек.



Напомним, что в Башкирии назвали число заражений смертельно опасной инфекцией — внебольничной пневмонией — за сутки.

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