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В Башкирии за прошедшие сутки 224 человека заразились COVID-19

В Башкирии за прошедшие сутки 224 человека заразились COVID-19

18:13, 07 янв 2022

В Башкирии подтвердили 123 403 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки болезнь диагностировали у 224 человек, сообщает администрация главы РБ.

В стационарах, по данным Минздрава республики, лечатся 90 человек, из них 61 пациент старше 60 лет. В тяжелом состоянии находятся 23 человека, на ИВЛ – 1. В амбулаторных условиях лечатся 5 073 человек, в том числе в возрасте старше 60 – 3 763 пациента.

Всего от коронавируса вылечились 113 762 человека, из них 327 – за минувшие сутки. Скончались от COVID-19 12 пациентов, общее число умерших от болезни составляет 4 478 человек, среди них 3 938 человека были старше 60 лет.

Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 16. Выписанных пациентов с пневмонией – 54.

В республике продолжается вакцинация от коронавируса. I компонент вакцины получили 2 200 912 человек, II компонентом привились 2 068 585 человек.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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