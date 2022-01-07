В Башкирии за прошедшие сутки 224 человека заразились COVID-19

18:13, 07 янв 2022

В Башкирии подтвердили 123 403 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки болезнь диагностировали у 224 человек, сообщает администрация главы РБ.







В стационарах, по данным Минздрава республики, лечатся 90 человек, из них 61 пациент старше 60 лет. В тяжелом состоянии находятся 23 человека, на ИВЛ – 1. В амбулаторных условиях лечатся 5 073 человек, в том числе в возрасте старше 60 – 3 763 пациента.



Всего от коронавируса вылечились 113 762 человека, из них 327 – за минувшие сутки. Скончались от COVID-19 12 пациентов, общее число умерших от болезни составляет 4 478 человек, среди них 3 938 человека были старше 60 лет.

Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 16. Выписанных пациентов с пневмонией – 54.



В республике продолжается вакцинация от коронавируса. I компонент вакцины получили 2 200 912 человек, II компонентом привились 2 068 585 человек.

Читайте также: Глава Башкирии не видит оснований для снятия антиковидных ограничений

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram