Коронавирус в Башкирии за сутки обнаружили у 220 пациентов

14:45, 08 янв 2022

В Башкирии подтвердили 123 тысячи 623 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки болезнь диагностировали у 220 человек, сообщает Минздрав РБ.







В стационарах находятся 87 пациентов, из них 59 — старше 60 лет. В тяжелом состоянии находятся 20 человек. В амбулаторных условиях лечатся 4 тысячи 958 граждан.



Всего от коронавируса вылечились 114 тысяч 90 человек, из них 328 – за минувшие сутки. Скончались от COVID-19 10 пациентов, общее число умерших от болезни составляет 4 тысячи 488 человек.

Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 12. Выписанных пациентов с пневмонией – 60.



В республике продолжается вакцинация от коронавируса. I компонент вакцины получили 2 млн 202 тысячи 719 человек, II компонентом привились 2 млн 71 тысяча 395 человек.

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