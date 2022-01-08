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Коронавирус в Башкирии за сутки обнаружили у 220 пациентов

Коронавирус в Башкирии за сутки обнаружили у 220 пациентов

14:45, 08 янв 2022

В Башкирии подтвердили 123 тысячи 623 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки болезнь диагностировали у 220 человек, сообщает Минздрав РБ.

В стационарах находятся 87 пациентов, из них 59 — старше 60 лет. В тяжелом состоянии находятся 20 человек. В амбулаторных условиях лечатся 4 тысячи 958 граждан.

Всего от коронавируса вылечились 114 тысяч 90 человек, из них 328 – за минувшие сутки. Скончались от COVID-19 10 пациентов, общее число умерших от болезни составляет 4 тысячи 488 человек.

Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 12. Выписанных пациентов с пневмонией – 60.

В республике продолжается вакцинация от коронавируса. I компонент вакцины получили 2 млн 202 тысячи 719 человек, II компонентом привились 2 млн 71 тысяча 395 человек.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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