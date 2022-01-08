Жительница Туймазов возмутилась ситуацией с лечением детей

18:43, 08 янв 2022

Жительница Башкирии возмутилась тем фактом, что в городе невозможно вызвать педиатра на дом к болеющему ребенку — просят приехать в отделение с огромной очередью.







«В детской поликлинике было сказано, что можно вызвать врача на дом. Но на самом деле никто не выезжает. Просят приехать в фильтр бокс. У детей температура 39. Мы приехали, но принимает только один врач. Очередь огромная. Объясните, пожалуйста, данную ситуацию», — пожаловалась жительница города Туймазы Лилия Хазиева.

Представитель Минздрава в ответ на жалобу на странице главы региона попросил отправить более подробную информацию.



Напомним, что в Башкирии подтвердили 123 тысячи 623 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки болезнь диагностировали у 220 человек, сообщает Минздрав РБ.

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