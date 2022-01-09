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Коронавирус в Башкирии за сутки обнаружили у 214 пациентов

Коронавирус в Башкирии за сутки обнаружили у 214 пациентов

15:27, 09 янв 2022

В Башкирии подтвердили 123 тысячи 837 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки болезнь диагностировали у 214 человек, сообщил Минздрав РБ.

В стационарах находятся 77 пациентов, из них 54 — старше 60 лет. В тяжелом состоянии находятся 19 человек. В амбулаторных условиях лечатся 4 тысячи 836 граждан.

Всего от коронавируса вылечились 114 тысяч 424 человека, из них 334 – за минувшие сутки. Скончались от COVID-19 12 пациентов, общее число умерших от болезни составляет 4 тысячи 500 человек.

Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 14. Выписанных пациентов с пневмонией – 78.

В республике продолжается вакцинация от коронавируса. I компонент вакцины получили 2 млн 204 тысячи 704 человека, II компонентом привились 2 млн 73 тысячи 572 человека. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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