Коронавирус в Башкирии за сутки обнаружили у 214 пациентов

15:27, 09 янв 2022

В Башкирии подтвердили 123 тысячи 837 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки болезнь диагностировали у 214 человек, сообщил Минздрав РБ.







В стационарах находятся 77 пациентов, из них 54 — старше 60 лет. В тяжелом состоянии находятся 19 человек. В амбулаторных условиях лечатся 4 тысячи 836 граждан.



Всего от коронавируса вылечились 114 тысяч 424 человека, из них 334 – за минувшие сутки. Скончались от COVID-19 12 пациентов, общее число умерших от болезни составляет 4 тысячи 500 человек.

Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 14. Выписанных пациентов с пневмонией – 78.



В республике продолжается вакцинация от коронавируса. I компонент вакцины получили 2 млн 204 тысячи 704 человека, II компонентом привились 2 млн 73 тысячи 572 человека.

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