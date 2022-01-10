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Коронавирус в Башкирии за сутки выявлен у 209 пациентов

Коронавирус в Башкирии за сутки выявлен у 209 пациентов

15:23, 10 янв 2022

Минздрав Башкирии сообщил, что за сутки в республике зарегистрировали 209 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 10 января в регионе известно о 124 046 инфицированных.

В стационарах Башкирии сейчас находятся 77 человек, в тяжелом состоянии – 17, на ИВЛ – 1. Амбулаторно лечатся 4 729 пациентов.  Сообщается также о 13 зарегистрированных умерших от COVID-19. Всего число жертв достигло 4 513 человек. 

Вакцинировано первым компонентом - 2 205 618 человек. Полностью завершили вакцинацию (1 и 2 компонентом) - 2 075 366 человек.

Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии поручил создать заслоны для невакцинированных жителей. По его словам, после праздников пора «встряхнуться» — «аккуратно и поступательно». До 15 февраля, отметил чиновник, необходимо выполнить план по вакцинации. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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