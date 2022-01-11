В школах Уфы хотят развернуть пункты ревакцинации от COVID-19

10:10, 11 янв 2022

В школах Уфы хотят организовать пункты вакцинопрофилактики от коронавирусной инфекции. Сегодня, 11 января, об этом рассказал столичный градоначальник Сергей Греков.







Поставить прививку при этом смогут не все.



— Наступает срок повторной вакцинации для учителей. Предлагаю организовать пункты ревакцинации в учебных заведениях, но не в каждой, а, скажем, по районам. Туда смогут явиться учителя и получить прививку. Это касается как сотрудников, так и работников администрации, — сообщил Греков.

Кроме того, во время оперативного совещания, замглавы Роспотребнадзора по региону Галина Пермина сообщила о том, что в столице Башкирии привито восемьдесят три процента жителей.



Ранее глава Республики Башкортостан сообщил, что в республике возобновятся проверки соблюдения режима повышенной готовности к коронавирусной инфекции.

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