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У трех туристов, прибывших в Башкирию, выявили "омикрон"

У трех туристов, прибывших в Башкирию, выявили "омикрон"

09:12, 12 янв 2022

В Республике Башкортостан у трех туристов выявили новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом стало известно сегодня, 12 января, согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей республики.

Двое из заразившихся являются жителями Башкирии, третья -  жительница Оренбургской области, прилетела из Танзании, где  отдыхала с внуками.

— В Башкирии выявлено три случая носительства штамма коронавируса «омикрон», из них двое являются жителями региона и один случай выявлен у жительницы из соседнего региона. Все случаи завозные. Сейчас носители «омикрона» госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное, — рассказали в ведомстве.

Все, кто находился вместе с заболевшими в салоне самолета, в том числе и пилоты, сейчас находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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