"Госуслуги": как компенсировать затраты на лекарственные средства

10:16, 13 янв 2022

"При оплате препаратов по врачебному рецепту можно претендовать на налоговый вычет и возврат НДФЛ. Чтобы подтвердить покупки, необходимо предоставить назначение врача и чеки", - главный государственный интернет-сервис объяснил, как правильно оформлять заявки и какие есть варианты, если доктор не собирается выписывать рецепт.







- Лекарственные средства назначаются налогоплательщику, его жене/мужу, родителям или несовершеннолетним детям. Предусматривается оформление рецепта посредством бланка No 107-1/у. Обязательно наличие печати врача, его подписи и официальной печати медучреждения.



- Бланк необходим даже для тех лекарств, приобретение которых возможно и без рецепта. Иначе на налоговое послабление можно не рассчитывать.





- В аптеке могут забрать назначение врача, поэтому лучше попросит отдельный бланк для компенсации. Если лекарства назначили в стационаре, то рецепт можно заменить выпиской из истории болезни.



В пресс-службе портала также объяснили, как поступать, если врач не хочет выписывать рецепт. "Это входит в перечень его обязанностей, предусмотренных Министерством здравоохранения. Отказ в выписке рецепта

незаконен - даже на зеленку, таблетки от головной боли или валокордин. Рецепт предусмотрен и при приеме на дому", - говорится на "Госуслугах". При категорическом отказе можно подать жалобу на имя главврача больницы, в страховую компанию или региональный Минздрав.





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