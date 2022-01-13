В Башкирии впервые за долгое время суточная заболеваемость коронавирусом составила менее 200 человек
15:15, 13 янв 2022Минздрав Башкирии сообщил, что по состоянию на 13 января с начала пандемии коронавируса зарегистрировали 124 648 заболевших. За последние сутки официально выявили 198 случаев.
В стационарах республики сейчас находится 131 человек с COVID-19, в тяжелом состоянии – 51 пациент, на ИВЛ никого нет. В министерстве также передали о 12 зарегистрированных умерших. Всего количество погибших от ковида достигло 4 546 человек.
Вакцинировано первым компонентом - 2 232 675 человека. Полностью завершили вакцинацию (1 и 2 компонентом) - 2 109 594 человека.