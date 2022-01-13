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В Башкирии впервые за долгое время суточная заболеваемость коронавирусом составила менее 200 человек

В Башкирии впервые за долгое время суточная заболеваемость коронавирусом составила менее 200 человек

15:15, 13 янв 2022 Минздрав Башкирии сообщил, что по состоянию на 13 января с начала пандемии коронавируса зарегистрировали 124 648 заболевших. За последние сутки официально выявили 198 случаев. 

В стационарах республики сейчас находится 131 человек с COVID-19, в тяжелом состоянии – 51 пациент, на ИВЛ никого нет. В министерстве также передали о 12 зарегистрированных умерших. Всего количество погибших от ковида достигло 4 546 человек.

Вакцинировано первым компонентом - 2 232 675 человека.  Полностью завершили вакцинацию (1 и 2 компонентом) - 2 109 594 человека.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в медицинских организациях не будут требовать справку о вакцинации от ковид.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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