Коронавирус в Башкирии за сутки подхватили 207 человек

15:53, 14 янв 2022

124 855 жителей Башкирии стали носителями COVID-19. Оперативные данные сообщили в региональном Минздраве. За сутки выявлено 207 новых случаев инфицирования.







Выздоровели за период пандемии 115 777 граждан республики, 239 из них выписались за минувшие 24 часа. Скончались от коронавируса еще 9 пациентов. Общее число жертв составило 4555.



Первый компонент вакцины против COVID-19 получили 2 237 936 человек. Завершили иммунизацию 2 114 688 жителей Башкирии. За прошедшие сутки было сделано 11 тысяч прививок.

Ранее сообщалось о том, что Депутаты Курултая подготовили поправку в закон о проверке QR-кодов в общественных местах. Изменения коснутся перечня мест, где при входе предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 не нужно. Парламентарии считают, что в него необходимо добавить медицинские организации.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram