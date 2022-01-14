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Коронавирус в Башкирии за сутки подхватили 207 человек

Коронавирус в Башкирии за сутки подхватили 207 человек

15:53, 14 янв 2022

124 855 жителей Башкирии стали носителями COVID-19. Оперативные данные сообщили в региональном Минздраве. За сутки выявлено 207 новых случаев инфицирования.

Выздоровели за период пандемии 115 777 граждан республики, 239 из них выписались за минувшие 24 часа. Скончались от коронавируса еще 9 пациентов. Общее число жертв составило 4555.

Первый компонент вакцины против COVID-19 получили 2 237 936 человек. Завершили иммунизацию 2 114 688 жителей Башкирии. За прошедшие сутки было сделано 11 тысяч прививок.

Ранее сообщалось о том, что Депутаты Курултая подготовили поправку в закон о проверке QR-кодов в общественных местах. Изменения коснутся перечня мест, где при входе предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 не нужно. Парламентарии считают, что в него необходимо добавить медицинские организации.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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