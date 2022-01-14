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В Башкортостане увеличилось число заразившихся омикрон-штаммом коронавируса

В Башкортостане увеличилось число заразившихся омикрон-штаммом коронавируса

19:09, 14 янв 2022

На данный момент выявлено еще 3 случая заболевания новым штаммом. Данную информацию передали в региональном Минздраве, ссылаясь на данные сотрудников Роспотребнадзора.

"Состояние инфицированных удовлетворительное. Все заболевшие - жители Уфы, при этом за последний месяц эти граждане не покидали страну, что свидетельствует об их заражении на территории региона", - подчеркивают в ведомстве.

Всех, кто контактировал с данными людьми, поместили на изоляцию. Сейчас врачи ожидают показания их тестов.

Ранее сообщалось о том, что 124 855 жителей Башкирии стали носителями COVID-19. Оперативные данные сообщили в региональном Минздраве. За сутки выявлено 207 новых случаев инфицирования.

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Теги: Коронавирус в Башкирии
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