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На Ямале врачам удалось спасти беременную с ковидом и стопроцентным поражением легких

На Ямале врачам удалось спасти беременную с ковидом и стопроцентным поражением легких

20:29, 15 янв 2022

Болезнь настигла Олесю Манину на шестом месяце беременности. У нее повысилась температура и ощущалась нехватка воздуха. Состояние будущей матери становилось все хуже, спустя 5 дней ее поместили в реанимацию, ввели в состояние комы и подключили к аппарату ИВЛ.

Целых 37 дней велась ожесточенная борьба за жизнь девушки. Врачи собирали консилиумы и координировали свои действия с коллегами из других профильных медучреждений посредством телемедицины.

"Нашей пациентке пришлось заново научиться дышать. Не спеша. Сперва 1-2 собственных вдоха, далее при помощи ИВЛ. Неимоверно переживали за жизнь Олеси и еще не родившегося малыша. Но нам удалось, все закончилось благополучно", - поделилась заведующая отделением реанимации и анестезиологии ЦБ города Ноябрьск Елена Соболева.

В данный момент здоровью беременной девушки ничего не угрожает, скоро она отправится домой.

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Теги: здравоохранение
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