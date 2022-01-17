В Башкирии увеличился суточный прирост заболевших COVID-19

14:07, 17 янв 2022

В Башкирии зарегистрировано 125 560 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Актуальные данные озвучил на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения республики Максим Забелин.







Суточный прирост инфицированных вновь пошел на взлет — 241 человек. Выписались с выздоровлением за все время пандемии 93% от общего числа заболевших — 116 600. Продолжают лечение амбулаторно 4232 жителя Башкирии. В стационарах находится 133 человека, 70 из них — в тяжелом состоянии.

— Эксперты представили крайне неблагоприятное развитие событий. Я не знаю, сбудется этот прогноз или нет, но мы должны быть к нему готовы, иначе будет много потерь, — отметил Радий Хабиров. — Коечный фонд держим в режиме быстрого открытия.

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