Минздрав России опубликовал список противопоказаний к вакцинации от коронавируса
09:08, 18 янв 2022
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
К бессрочным противопоказаниям отнесли гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые аллергические реакции, тяжелые поствакцинальные осложнения. Среди временных — острые инфекционные и вирусные заболевания.
В случае «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н» и «КовиВака» противопоказанием будут злокачественные новообразования.
Беременность и грудное вскармливание становятся противопоказанием при использовании «КовиВака», «Спутника Лайт», «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н», «Спутника-М».
К медпротивопоказаниям также относятся:
- недостижение возраста 18 лет - в случае применения вакцин (за исключением вакцины Гам-КОВИД-Вак-М, комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, для которой противопоказанием к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является возраст до 12 лет);
- возраст старше 60 лет - в случае применения вакцин Гам-КОВИД-Вак-Лио, Гам-КОВИД-Вак-М, ЭпивакКорона-Н, вакцины на основе пептидных антигенов ДЛЯ профилактики COVID-19, Ковивак (вакцины коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной).