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Минздрав России опубликовал список противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Минздрав России опубликовал список противопоказаний к вакцинации от коронавируса

09:08, 18 янв 2022

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

К бессрочным противопоказаниям отнесли гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые аллергические реакции, тяжелые поствакцинальные осложнения. Среди временных — острые инфекционные и вирусные заболевания.

В случае «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н» и «КовиВака» противопоказанием будут злокачественные новообразования.

Беременность и грудное вскармливание становятся противопоказанием при использовании «КовиВака», «Спутника Лайт», «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н», «Спутника-М».

К медпротивопоказаниям также относятся:

- недостижение возраста 18 лет - в случае применения вакцин (за исключением вакцины Гам-КОВИД-Вак-М, комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, для которой противопоказанием к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является возраст до 12 лет);

- возраст старше 60 лет - в случае применения вакцин Гам-КОВИД-Вак-Лио, Гам-КОВИД-Вак-М,  ЭпивакКорона-Н, вакцины на основе пептидных антигенов ДЛЯ профилактики COVID-19, Ковивак (вакцины коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной).

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация
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