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Жители Уфы составляют почти треть всех инфицированных коронавирусом в Башкирии

Жители Уфы составляют почти треть всех инфицированных коронавирусом в Башкирии

09:57, 18 янв 2022

В Башкирии зарегистрировано 125 813 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Об этом сегодня, 18 января, сообщила представитель Роспотребнадзора Зульфия Камаева на оперативном совещании в администрации Уфы. За сутки в республике заболели 253 человека. Это на 12 больше, чем днем ранее.



Продолжается иммунизация населения. Первым компонентом препарата привиты 2 258 450 граждан, что составляет 90% от числа подлежащих вакцинации. 2 133 015 человек завершили иммунизацию в Башкирии — 85% от плана.

Что касается столицы, то на нее приходится 41 922 COVID-инфицированных. В Уфе за минувшие сутки положительный ПЦР-тест получили 67 жителей.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация
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