В Башкирии в детской клинической больнице произошла вспышка коронавируса

23:27, 18 янв 2022

Сегодня, 18 января, Министерство здравоохранения Башкирии прокомментировало появившуюся в соцсетях информацию о вспышке COVID-19 в детской республиканской клинической больнице.





Как сообщили в пресс-службе миндзрава РБ, произошла штатная ситуация, с соблюдением всех инструкций, при выявлении лица с подозрением на коронавирусную инфекцию.



В настоящее время в соответствии с приказом Минздрава России пациенты и ухаживающие лица, поступающие в стационар, подлежат обследованию на COVID-19 по медицинским показаниям, то есть только при наличии симптомов. Инкубационный период заболевания составляет от 2 до 14 дней, поэтому есть риски поступления пациента без симптомов заболевания в инкубационном периоде.



По информации Минздрава Башкирии, предположительно, источником распространения инфекции в РДКБ стал один из пациентов. Его мама поступила в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей из дома без симптомов заболевания. На 4 сутки у нее проявились признаки коронавируса, и ее отправили на амбулаторное лечение домой. Сразу же были проведены санэпид меры.



«Все контактные лица, в том числе пациенты были обследованы на COVID-19 методом ПЦР непосредственно после контакта. По результатам сплошного обследования выявлено несколько случаев бессимптомного течения заболевания у пациентов и ухаживающих лиц. <…> Дети с положительными результатами ПЦР переведены в инфекционный госпиталь ГБУЗ ГДКБ №17 в соответствии с временной маршрутизацией», - рассказали в пресс-службе министерства.









Отделение, в котором обнаружили ковид-положительных пациентов, закрыто на карантин, составлен список контактных лиц среди сотрудников, пациентов и ухаживающих – они были изолированы. Продолжается эпидемиологическое расследование. Больница работает в штатном режиме.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram