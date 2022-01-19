Коронавирус в Башкирии за сутки обнаружили у 267 пациентов

15:56, 19 янв 2022

В Башкирии 19 января число ковид-инфицированных выросло до 126 080 человек. Суточный прирост составил 267 новых случаев. Кроме того, накануне, 18 января, глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике выявлено уже 23 носителя нового штамма «омикрона».







Выздоровели за период пандемии 117 197 граждан. За минувшие сутки выписались 287 человек. Скончались еще 13 пациентов. Общее число жертв коронавируса — 4603.



Из-за распространения «омикрона» и приближающейся пятой волны пандемии жители Башкирии стали чаще вакцинироваться. Первый компонент препарата получили 2 275 388 человек. Завершили иммунизацию 2 145 506 граждан.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров назвал три задачи при подготовке республики к массовому распространению «омикрон»-штамма коронавируса. По его словам, власти сосредоточены на коечном фонде в больницах, первичном звене здравоохранения и продолжении прививочной кампании.





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