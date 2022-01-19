X
Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии медики скорой помощи намерены провести забастовку

В Башкирии медики скорой помощи намерены провести забастовку

20:59, 19 янв 2022

Работники отделения скорой помощи Ишимбайской больницы подали главному врачу учреждения Валерию Шапочкину уведомление об итальянской забастовке, которая пройдет 4 февраля. В этот день медики намерены работать по всем правилам и инструкциям. Причиной такого решения стала чрезмерная нагрузка  из-за дефицита кадров в бригадах.



«Этим внутренним совместительством, выжиманием всех соков из работников, руководство пытается перекрыть имеющийся дефицит кадров и в качестве стимула брать дополнительную нагрузку, работникам была обещана повышенная зарплата. Но заработная плата из года в год не индексируется и её уровень остаётся недостаточным для работников», – отметили представители профсоюза «Действие».

Уточняется, что работа неполным составом не только сказывается на здоровье сотрудников, но и является нарушением существующего регламента, согласно которому в составе выездной бригады должны работать два фельдшера во фельдшерской бригаде и врач с фельдшером, либо с медсестрой во врачебной. На практике на вездах работают по одному человеку. 

«Согласно нормативам Минздрава РФ, в Ишимбайской ЦРБ должно быть сформировано 10 бригад. Фактически же, в Ишимбае на линию выходит от 3 до 5 бригад, 2 бригады находятся в районе», – отмечается в сообщении профсоюза.

В день забасточки работники не будут выезжать на вызовы в неукомплектованных бригадах. 



«Мы все - фанаты своей работы, даже в тяжелое время пандемии, когда действительно хочется все бросить и уйти, мы, стиснув зубы, продолжаем добросовестно выполнять свои обязанности, лечим наших пациентов, мы не имеем морального права оставлять людей в беде. Но всему есть предел и наш предел уже достигнут», – прокомментировал председатель профсоюза в больнице Рамиль Разяпов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот эфира UTV
Теги: Ишимбайский район здравоохранение
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: