В Башкирии медики скорой помощи намерены провести забастовку

20:59, 19 янв 2022

Работники отделения скорой помощи Ишимбайской больницы подали главному врачу учреждения Валерию Шапочкину уведомление об итальянской забастовке, которая пройдет 4 февраля. В этот день медики намерены работать по всем правилам и инструкциям. Причиной такого решения стала чрезмерная нагрузка из-за дефицита кадров в бригадах.







«Этим внутренним совместительством, выжиманием всех соков из работников, руководство пытается перекрыть имеющийся дефицит кадров и в качестве стимула брать дополнительную нагрузку, работникам была обещана повышенная зарплата. Но заработная плата из года в год не индексируется и её уровень остаётся недостаточным для работников», – отметили представители профсоюза «Действие».



Уточняется, что работа неполным составом не только сказывается на здоровье сотрудников, но и является нарушением существующего регламента, согласно которому в составе выездной бригады должны работать два фельдшера во фельдшерской бригаде и врач с фельдшером, либо с медсестрой во врачебной. На практике на вездах работают по одному человеку.

«Согласно нормативам Минздрава РФ, в Ишимбайской ЦРБ должно быть сформировано 10 бригад. Фактически же, в Ишимбае на линию выходит от 3 до 5 бригад, 2 бригады находятся в районе», – отмечается в сообщении профсоюза.



В день забасточки работники не будут выезжать на вызовы в неукомплектованных бригадах.









«Мы все - фанаты своей работы, даже в тяжелое время пандемии, когда действительно хочется все бросить и уйти, мы, стиснув зубы, продолжаем добросовестно выполнять свои обязанности, лечим наших пациентов, мы не имеем морального права оставлять людей в беде. Но всему есть предел и наш предел уже достигнут», – прокомментировал председатель профсоюза в больнице Рамиль Разяпов.





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Фото: скриншот эфира UTV