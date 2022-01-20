Главврач Ишимбайской ЦРБ ответил врачам, объявившим об «итальянской забастовке»

14:04, 20 янв 2022

Главврач Ишимбайской ЦРБ Валерий Шапочкин прокомментировал решение водителей и фельдшеров скорой помощи начать «итальянскую забастовку» с 4 февраля. Он не согласился с претензиями медиков, сообщает «АиФ».







По словам Валерия Шапочкина средняя зарплата у фельдшеров составляет 32-34 тысячи рублей, а у водителей 24-29 тысяч рублей, что вполне хороший доход для жителей Ишимбая. Он также отметил, что по официальной статистике никаких переработок у сотрудников нет. За смену на бригаду приходится 10,4 вызова, когда по нормативу их количество достигает 12.



— Они говорят, что зарплата фактически урезана, но это произошло у всех, в том числе у меня: согласно постановлению правительства республики № 113 снижены надбавки за квалификационную категорию, — пояснил Валерий Шапочкин. — У нас в больнице 1200 работников, а протестуют только эти 43 человека. При этом они не вели никаких переговоров, не обращались ко мне, а сразу пошли в СМИ, написали это коллективное обращение.

Главврач подтвердил, что в бригадах не хватает людей. Он отметил, что такая ситуация сейчас по всей республике.



— Кадров не хватает, у нас есть машины, все условия, мы вывешиваем объявления о вакансиях, но никто не идет работать. Выпускники вузов в основном выбирают частные клиники, — пояснил Валерий Шапочкин.









Руководитель больницы также отметил, что может полностью укомплектовать состав бригад, но тогда машин будет меньше. По его мнению, выдвигать такие требования во время ковида «бесчеловечно».





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram