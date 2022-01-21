В Башкирии уволили главврача Иглинской больницы

11:26, 21 янв 2022

В Башкирии уволили главврача Иглинской центральной больницы Жанну Карунас. Карунас лишилась поста еще вчера.







— Смешанные чувства. Как руководитель она очень неплохой и начинала здорово, но потом испортила отношения с работниками. Вчера неожиданно объявили о ее увольнении, даже времени не дали объясниться, — сообщает источник издания Уфа1.



Кто станет новым руководителем — пока неизвестно. В самой больнице от комментариев отказались, порекомендовав обратиться в Минздрав. Мы направили запрос в ведомство, однако на момент публикации материала там не ответили.

Напомним, Иглинская ЦРБ не раз была в центре скандала. В феврале 2021 года там скончалась 64-летняя Любовь Спирина. Сын погибшей обвинил медиков больницы в смерти женщины. По его словам, они вовремя не отреагировали на ее жалобы на боль в животе. О халатности врачей Иглинской ЦРБ сообщала и местная жительница Анна, у которой лежал там отец.





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Фото: Жанна Карунас / Vk.com