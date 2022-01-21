В Башкирии за прошедшие сутки увеличилось количество больных коронавирусом

14:47, 21 янв 2022

Минздрав Башкирии сообщил, что в республике по состоянию на 21 января зарегистрировано 126 666 заболевших коронавирусом с начала пандемии. За сутки выявили 305 случаев.







В стационарах региона лечатся 157 человек, в тяжелом состоянии из них — 43, на ИВЛ — 1. Амбулаторно выздоравливают 4 147 жителей. Число погибших от COVID-19 за сутки увеличилось на 9 человек. Всего погибло от коронавируса 4 620 больных.



В республике 1 компонентом вакцины привились 2 296 441 человек. Полностью завершили вакцинацию (1 и 2 компонентом) – 2 160 997 человек.

Ранее сообщалось о том, что в школах Уфы открылись пункты вакцинаций для учителей. Как сообщает пресс-служба администрации города, вакцинацию можно пройти тем, кто будет заранее записан на прием, так как медики выезжают по записи из местных поликлиник.





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