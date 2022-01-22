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В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончались 10 человек

В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончались 10 человек

16:37, 22 янв 2022

По данным минздрава республики, в региона за сутки выявили 307 новых заболевших от коронавируса и зарегистрировали десять смертей от COVID-19. За весь период с начала пандемии выявили 126 937 человек с инфекцией и 4 630 погибших.



В стационарах Башкирии лечатся сейчас 172 человека, в тяжелом состоянии находятся 47 пациентов, на ИВЛ – 1. Выявили за последние 24 часа также 35 больных пневмонией, выписали – 122.

Вакцинировано первым компонентом - 2 306 726 человек. Полностью прошли вакцинацию 2 167 793 человека.

Ранее сообщалось о том, что в школах Уфы открылись пункты вакцинаций для учителей. Как сообщает пресс-служба администрации города, вакцинацию можно пройти тем, кто будет заранее записан на прием, так как медики выезжают по записи из местных поликлиник.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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