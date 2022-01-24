В Башкирии COVID-19 заразились более 7,5 тысячи детей

09:02, 24 янв 2022

В Башкирии в 2021 году количество зараженных детей составило 7,4% от общего числа заболевших.



По данным Роспотребнадзора, в Башкирии в 2021 году ковид был выявлен у 102 498 человек, из которых 7 582 ребенка до 14 лет. Это 7,4% от общего количества зараженных.







Известно, что показатель заболеваемости составил 2 534,21 на 100 тысяч населения. При этом среди детского населения уровень заболеваемости в Башкирии составил 968,94 на 100 тысяч человек.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирию поступит вакцина для детей в возрасте от 12 до 16 лет. Самостоятельно принять решение о вакцинации могут дети в возрасте от 15 лет, для вакцинации подростков младше 15 лет понадобится согласие родителей или законных представителей.





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