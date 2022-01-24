В Уфе на базе Демской городской больницы снова развернули ковид-госпиталь

11:11, 24 янв 2022

Сегодня, 24 января, на базе Демской городской больницы вновь развернули ковид-госпиталь. Об этом сообщил главный врач медучреждения. Теперь оно, как и два года назад, будет принимать заболевших коронавирусной инфекцией. Напомним, в 2020 году эту больницу одной из первых перепрофилировали под ковидарий.







— В целом проблем с лекарствами и техникой у нас нет. Просто мы не знаем, чего ожидать от омикрона. За всё время пандемии выпустили 14 методичек по лечению больных. Еще выходили подверсии. Каждый раз схему лечения нужно подбирать индивидуально по состоянию. Сейчас нет такого, что точно может помочь какая-то определенная. У всех всё по-разному, — говорит главный врач Фаниль Шамигулов.

Свернуть ковид-отделение в Демской больнице решили 1 апреля 2021 года. Тогда вернуться к привычному режиму приема пациентов было решено из-за простаивания 30% коечного фонда. Но сейчас всё поменялось. В Башкирии фиксируют рекордное число заболевших коронавирусом. Если за неделю с 10 по 16 января в республике заболели 1482 человека, то с 17 по 23 января — уже 1993.

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