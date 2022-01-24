Минздрав Башкирии приостановил диспансеризацию пациентов
12:28, 24 янв 2022
В Башкирии приостановят диспансеризацию в поликлиниках. С таким предложением на оперативном совещании выступил глава регионального Минздрава Максим Забелин.
«Мы видим нагрузку на амбулаторно-поликлиническое звено. За последнюю неделю она выросла на 38%. В связи с этим хотелось вынести предложение на оперштаб о временной приостановке проведения диспансеризации, профилактических осмотров с целью разгрузки первичного звена и максимально увеличить наши силы, резервы на оказание неотложной помощи и прием пациентов», – объяснил Забелин.
Глава Башкирии Радий Хабиров принял предложение министра здравоохранения.
Ранее сообщалось о том, что 24 января, на базе Демской городской больницы вновь развернули ковид-госпиталь. Об этом сообщил главный врач медучреждения. Теперь оно, как и два года назад, будет принимать заболевших коронавирусной инфекцией.