Минздрав Башкирии приостановил диспансеризацию пациентов

12:28, 24 янв 2022

В Башкирии приостановят диспансеризацию в поликлиниках. С таким предложением на оперативном совещании выступил глава регионального Минздрава Максим Забелин.







«Мы видим нагрузку на амбулаторно-поликлиническое звено. За последнюю неделю она выросла на 38%. В связи с этим хотелось вынести предложение на оперштаб о временной приостановке проведения диспансеризации, профилактических осмотров с целью разгрузки первичного звена и максимально увеличить наши силы, резервы на оказание неотложной помощи и прием пациентов», – объяснил Забелин.



Глава Башкирии Радий Хабиров принял предложение министра здравоохранения.

Ранее сообщалось о том, что 24 января, на базе Демской городской больницы вновь развернули ковид-госпиталь. Об этом сообщил главный врач медучреждения. Теперь оно, как и два года назад, будет принимать заболевших коронавирусной инфекцией.





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