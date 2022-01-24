Коронавирусом в Башкирии за сутки заболели 350 человек
15:30, 24 янв 2022
В Башкирии по состоянию на 24 января зарегистрировали 127 662 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки выявили официально 350 инфицированных. Информацию об этом сообщили в администрации главы региона.
Сообщается также и о числе погибших от COVID-19. За истекшие 24 часа погибли девять человек, всего – 4650 человек.
Первый компонент вакцины получили – 2 311 857 человек, второй компонент вакцины получили – 2 170 837 человек.