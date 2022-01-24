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Коронавирусом в Башкирии за сутки заболели 350 человек

Коронавирусом в Башкирии за сутки заболели 350 человек

15:30, 24 янв 2022

В Башкирии по состоянию на 24 января зарегистрировали 127 662 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки выявили официально 350 инфицированных. Информацию об этом сообщили в администрации главы региона.



Сообщается также и о числе погибших от COVID-19. За истекшие 24 часа погибли девять человек, всего – 4650 человек.

Первый компонент вакцины получили – 2 311 857 человек, второй компонент вакцины получили – 2 170 837 человек.

Ранее сообщалось о том, что на кладбище «Северное-2» в Уфе места для захоронений будут исчерпаны ранее планового срока из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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