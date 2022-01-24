Коронавирусом в Башкирии за сутки заболели 350 человек

15:30, 24 янв 2022

В Башкирии по состоянию на 24 января зарегистрировали 127 662 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки выявили официально 350 инфицированных. Информацию об этом сообщили в администрации главы региона.







Сообщается также и о числе погибших от COVID-19. За истекшие 24 часа погибли девять человек, всего – 4650 человек.



Первый компонент вакцины получили – 2 311 857 человек, второй компонент вакцины получили – 2 170 837 человек.



Ранее сообщалось о том, что на кладбище «Северное-2» в Уфе места для захоронений будут исчерпаны ранее планового срока из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram