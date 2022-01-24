В Башкирии число больных омикроном составило 37 человек

15:57, 24 янв 2022

Количество выявленных зараженных штаммом «Омикрон» в республике выросло до 37 человек.



На сегодня, 24 января, в Башкирии выявлено и лабораторно подтверждено 37 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» на территории республики. Об этом сообщила пресс-секретарь Роспотребнадзора РБ Регина Акмалова.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии по состоянию на 24 января зарегистрировали 127 662 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки выявили официально 350 инфицированных. Информацию об этом сообщили в администрации главы региона.



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