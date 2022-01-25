Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Роспотребнадзор предложил тестировать россиян на COVID дважды в неделю

Роспотребнадзор предложил тестировать россиян на COVID дважды в неделю

10:15, 25 янв 2022

Работающих россиян необходимо регулярно тестировать на COVID. Так, если в штате до 500 человек — два раза в неделю, если более 1000 сотрудников — проверять каждого минимум раз в две недели. Соответствующее предложение выдвинул Роспотребнадзор.



«В организациях, в которых работает менее 500 человек, предлагается тестировать весь персонал два раза в неделю. Если в компании трудится 500—1000 человек, то анализы у них будут брать лишь раз в неделю. А крупным предприятиям со штатом от 1000 человек надо будет проверять работников минимум раз в две недели. Процедура не касается сотрудников, работающих удаленно», — сказано в документе, который есть в распоряжении «Ведомостей».

Однако в документе не указывается источник финансирования данных процедур. Представитель Роспотребнадзора подтвердил подлинность документа и заявил, что он ориентирован работодателей, которые уже проводят добровольное тестирование.

Читайте также:

На кладбищах Уфы из-за коронавируса заканчиваются места для захоронений
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: ura.news
Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: