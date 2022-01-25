Роспотребнадзор предложил тестировать россиян на COVID дважды в неделю

10:15, 25 янв 2022

Работающих россиян необходимо регулярно тестировать на COVID. Так, если в штате до 500 человек — два раза в неделю, если более 1000 сотрудников — проверять каждого минимум раз в две недели. Соответствующее предложение выдвинул Роспотребнадзор.







«В организациях, в которых работает менее 500 человек, предлагается тестировать весь персонал два раза в неделю. Если в компании трудится 500—1000 человек, то анализы у них будут брать лишь раз в неделю. А крупным предприятиям со штатом от 1000 человек надо будет проверять работников минимум раз в две недели. Процедура не касается сотрудников, работающих удаленно», — сказано в документе, который есть в распоряжении «Ведомостей».

Однако в документе не указывается источник финансирования данных процедур. Представитель Роспотребнадзора подтвердил подлинность документа и заявил, что он ориентирован работодателей, которые уже проводят добровольное тестирование.

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