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В Минздраве Башкирии рассказали, что из себя представляет вакцина от коронавируса для подростков

В Минздраве Башкирии рассказали, что из себя представляет вакцина от коронавируса для подростков

15:25, 25 янв 2022

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин на брифинге по коронавирусу ответил на вопросы родителей о препарате «Спутник М» для подростков. Как объяснил министр здравоохранения, препарат основан на вакцине «Спутник V» – Гам-Ковид-Вак.



«Это разведенный в пять раз, можно сказать, облегченный вариант препарата для взрослых. Эта концентрация прошла необходимые клинические испытания, апробации. Доказано, что разведение препарата в концентрации 1:5 позволяет достичь стойкого иммунитета у подростков в возрастной группе от 12 до 18 лет», – объяснил Забелин. 

По словам министра, Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний вакцины для детей в возрасте от 6 до 11 лет. В республиканском ведомстве следят за этими испытаниями и ждут поступления.

Как объяснил Максим Забелин, «Спутник М» – классическая вакцина, имеет два компонента. Вакцинация подростков будет проводиться так же в два этапа.

Ранее сообщалось о том, что  в Башкирию поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков от 12 лет. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация
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