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За минувшие сутки в Башкирии от коронавируса скончались 15 человек

За минувшие сутки в Башкирии от коронавируса скончались 15 человек

15:59, 25 янв 2022

Минздрав Башкирии сообщил, что в республике по состоянию на 25 января зарегистрировано 128 050 заболевших коронавирусом с начала пандемии. За сутки выявили 388 случаев.



В стационарах региона лечатся 163 человека, в тяжелом состоянии из них — 37. Амбулаторно выздоравливают 4 511 жителей. Число погибших от COVID-19 за сутки увеличилось на 15 человек. Всего погибло от коронавируса 4 665 больных.

В республике 1 компонентом вакцины привились 2 321 820 человек. Полностью завершили вакцинацию (1 и 2 компонентом) – 2 177 695 человек.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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