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В Стерлитамакском районе Башкирии обнаружили африканскую чуму свиней

В Стерлитамакском районе Башкирии обнаружили африканскую чуму свиней

09:13, 26 янв 2022

25 января, на территории Башкирии выявили геном особо опасной вирусной болезни домашних животных – африканская чума свиней. Ее обнаружили при исследовании материала павших свиней из личного подсобного хозяйства в Стерлитамакском районе. Об этом сообщило управление ветеринарии республики.



– Возможным источником заражения вирусом является вскармливание животным просроченной продукции и пищевых отходов. В настоящее время государственной ветеринарной службой проводятся мероприятия по ликвидации очага заболевания согласно ветеринарным правилам, – передали в надзорном ведомстве.

Летальный исход при африканской чуме свиней составляет до 100%. Вакцины от вируса, равно как и методов лечения нет. Признаки АЧС: животные лежат, зарывшись в подстилку, вяло поднимаются и передвигаются, быстро устают, слабость задних конечностей, шаткость походки, голова опущена, хвост раскручен, усилена жажда. На коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна.

В управлении ветеринарии заявили, что фермерам республики необходимо исключить скармливание пищевых отходов свиньям без термической обработки, бесконтрольное перемещение животных и выгульное содержание.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: здравоохранение
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