В Башкирии за прошедшие сутки скончались от коронавируса 16 человек

12:39, 26 янв 2022

По данным на 26 января в Башкирии подтвердили 128 471 случай коронавирусной инфекции (+ 421 за последние сутки).



В стационарах — 170 человек, в том числе в возрасте 60+ — 109 пациентов. Из них в тяжелом состоянии — 45 на ИВЛ — 1. На амбулаторном — 4 545 человек, в том числе в возрасте 60+ — 3 902 пациента. Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 38. Выписанных пациентов с пневмонией - 112.







Всего выздоровели 119 075 человек, из них 364 – за минувшие сутки.



Скончались от коронавируса 16 пациентов, общее число составляет 4 681 человек, в том числе в возрасте 60+ — 4047 человек.



Вакцинировано 1 компонентом — 2 330 386 человек (93,8% от подлежащего вакцинации населения). Полностью завершили вакцинацию (1 и 2 компонентом) — 2 182 936 человек (87,9% от подлежащего населения), из них вакцинировано Спутник Лайт — 360 939 человек. За сутки вакцину получили — 13 807 человек (1 ком. — 8 566, 2 ком. — 5 241).

Количество ревакцинированных граждан — 286 437 (за сутки — 5 197). Количество вакцинированных 60+: 1 компонент — 622 111 чел., 2 компонентом — 573 122 человек.





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