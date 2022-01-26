Башкирии из федерального бюджета выделили 397 млн рублей на зарплаты медикам

14:36, 26 янв 2022

Башкирия получит 396,9 млн рублей на зарплату врачей и среднего медицинского персонала. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, которое разместили на сайте ведомства.







Всего в регионы страны дополнительно направят свыше 17,3 млрд рублей. Деньги распределят между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС). Данное решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников.



Отмечается, что глава кабмина попросил региональные власти строго следить за тем, чтобы не было никаких задержек с выплатой зарплат медработникам

Кроме того, свыше 20 млрд рублей выделили из резервного фонда на лекарства для больных с коронавирусной инфекцией. Из этой суммы Башкирия получит 53,8 млн рублей.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram