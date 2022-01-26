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В городе, а также двух районах Башкирии, из-за чумы свиней ввели карантин

В городе, а также двух районах Башкирии, из-за чумы свиней ввели карантин

21:18, 26 янв 2022

В Стерлитамаке, а также десятках деревень и сёл Стерлитамакского и Аургазинского районов ввели карантин из-за африканской чумы свиней. Указ, подписанный главой Башкирии Радием Хабировым, опубликовали на сайте управления ветеринарии республики сегодня, 26 января.



— Ограничительные мероприятия устанавливаются до принятия решения об их отмене через 30 календарных дней после уничтожения свиней и (или) диких кабанов в эпизоотическом очаге и убоя (уничтожения) свиней в угрожаемой зоне, — говорится в документе.

В управлении ветеринарии предполагают, что источником заражения вирусом могли стать просроченные продукты и отходы, которыми кормили животных.

Согласно указу, очагом заболевания признана ферма в селе Кармаскалы Стерлитамакского района. Она принадлежит Леониду Иванову, который также является главой Казадаевского сельсовета.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Управление ветеринарии Башкирии
Теги: Стерлитамакский район Аургазинский район
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