В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус обнаружен у 511 пациентов

12:09, 27 янв 2022

По данным на 27 января в Башкирии подтвердили 128 982 случаев коронавирусной инфекции (+ 511 за последние сутки).







В стационарах — 180 человек, в том числе в возрасте 60+ — 115 пациентов. Из них в тяжелом состоянии – 46, на ИВЛ — 2. На амбулаторном — 4 706 человек, в том числе в возрасте 60+ — 3 954 пациента. Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 31. Выписанных пациентов с пневмонией - 115.



Всего выздоровели 119 401 человек, из них 326 – за минувшие сутки.



Скончались от коронавируса 14 пациентов, общее число составляет 4 695 человек, в том числе в возрасте 60+ — 4051 человек.

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