В Башкирии планируют построить дополнительно не 2, а 5 ковид-госпиталей
12:34, 27 янв 2022
Министр здравоохранения Башкирии дал большое интервью «Российской газете». В беседе Максим Забелин рассказал о том, что региональное ведомство вышло с инициативой построить не 2, а 5 новых ковид-госпиталей.
Как известно, возведение центров в Сибае и Туймазах уже ведется. Оставшиеся три больницы появятся в Белорецке, Нефтекамске и Салавате. Но для них нужны дополнительные средства.
— По трем другим сейчас изыскивают финансовые возможности, речь — о центрах в Нефтекамске, Белорецке и Салавате. Вопрос отрабатываем не только на республиканском, но и на федеральном уровнях. Как только найдем деньги, приступим к строительству. Сейчас используются технологии быстровозводимых конструкций, поэтому сдать под ключ новый центр можно за два месяца, — сказал Максим Забелин.
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