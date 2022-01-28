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В Мечетлинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству

В Мечетлинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству

12:53, 28 янв 2022

В деревне Таишево в Мечетлинском районе Башкирии установили карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.



В документе сказано, что случай бешенства у животного выявлен в границах местного личного подсобного хозяйства. Неблагополучной признали территорию всей деревни.

Там запретили ввозить или вывозить животных и отправлять их на убой, а также посещение территории посторонними лицами.
В деревне проведут массовую вакцинацию животных, а также дезинфекцию.

Ранее сообщалось о том, что в трех районах Башкирии ввели карантин из-за впервые выявленной африканской чумы свиней. Ограничительные мероприятия действуют на территориях Аургазинского и Стерлитамакского районов и в Стерлитамаке.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Мечетлинский район
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