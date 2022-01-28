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В Башкирии от COVID-19 вакцинировали 127 подростков

В Башкирии от COVID-19 вакцинировали 127 подростков

13:01, 28 янв 2022

За сутки число привитых детей увеличилось в два раза.



На утро 28 января 127 подростков республики получили первый компонент «Спутника М». Об этом информационному агентству «Башинформ» рассказала главный педиатр региона Людмила Семавина. Отметим, что фактически прививочная кампания стартовала 26 января. На утро 27 января вакцинировались чуть более 50 подростков от 12 до 18 лет.

Напомним, в Башкирию поступили первые 2800 доз вакцины «Спутник М». Этот препарат, по словам Максима Забелина, — облегченная версия «Спутника V». Он также двухкомпонентный. Дети старше 15 могут принять решение о вакцинации самостоятельно. Школьники от 12 до 15 получат прививку при наличии информированного согласия законного представителя ребенка. Кроме того, родителей дополнительно — в целях гаранта — просят заполнить заявление с просьбой привить ребенка.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация
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