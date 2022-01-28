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Коронавирус в Башкирии за прошедшие сутки обнаружили у 570 пациентов

Коронавирус в Башкирии за прошедшие сутки обнаружили у 570 пациентов

15:38, 28 янв 2022

За сутки выявили 570 новых заболевших.

На 15 часов 28 января в республике зарегистрировано 129 552 подтвержденных случая COVID-19. Суточный прирост заболевших составил 570 человек.



Выздоровели за период пандемии 119 727 жителей Башкирии. За последние 24 часа выписались 326 граждан. К сожалению, не смогли победить инфекцию еще 14 пациентов. COVID-19 забрал жизни 4709 человек.

Первый компонент вакцины против коронавируса сделали 2 347 506 жителей Башкирии. Завершили иммунизацию 2 193 135 граждан.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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