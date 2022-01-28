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Глава Башкирии прокомментировал инцидент с опарышами в столовой РДКБ

Глава Башкирии прокомментировал инцидент с опарышами в столовой РДКБ

19:29, 28 янв 2022

В Республиканской детской клинической больнице (РДКБ) в Уфе проводят проверку после того, как пациентов учреждения кормили рыбой с опарышами. Об этом сообщил сегодня, 28 января, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на «Здравчасе».



По словам главы ведомства, специалисты проверят продукты, которые поставляла больнице аутсорсинговая компания, и проведут совещание с ее руководством.

Инцидент также прокомментировал глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что работа с поставщиками должна строиться при строгом соблюдении требований к качеству и безопасности всех продуктов.

— Принцип очень простой — есть только одно предупреждение. В случае, если такая ситуация уже возникала неоднократно, мы прекращаем работу с такой компанией. Это должны понимать все предприниматели, работающие в сфере социального питания, — заявил Хабиров.

Напомним, фотографии еды с опарышами опубликовали родители в соцсетях. Поставщиками в больнице числятся две фирмы — ООО «Рамонда» и «Диет-групп 2009». Однако во второй компании сообщили, что больше не привозят туда продукты.

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Источник: ufa1.ru
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