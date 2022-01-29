В Башкирии, из-за нехватки кадров, не работает каждый девятый ФАП

10:47, 29 янв 2022

По данным контрольного управления в Башкирии оказались закрытыми 19 из 151 фельдшерско-акушерских пунктов. Этот вопрос обсудили накануне на правительственном совещании в формате «Здравчас».







Глава республики Радий Хабиров отметил, что в период с 2019 по 2020 год были построены ФАПы в селах и деревнях для постоянной работы. Руководители муниципалитетов объяснили, что пункты не функционируют из-за нехватки кадров.



«Это неправильная ситуация. Важно не только построить новые пункты, но и обеспечить их квалифицированными кадрами. Через месяц мы снова проверим эти объекты и график приёма местных жителей», - сказал Радий Хабиров.

Руководитель региона поручил укомплектовать неработающие ФАПы в течение месяца, а также принять дополнительные меры для поддержки медиков в селах.



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