В столице Башкирии хотят открыть детский ковид-госпиталь

12:02, 29 янв 2022

В Уфе появится ковид-госпиталь для детей. Об этом сообщили в Минздраве республики сегодня, 29 января.



Его развернут на базе городской больницы № 17. Такое решение было принято из-за роста заболеваемости среди детей.







— Обсуждается вопрос открытия для детей от 0 до 17 лет. Принятие такого решения будет зависеть от уровня заболеваемости, — сообщили в ведомстве.



Пока в больнице развернуто коронавирусное отделение для новорожденных, все остальные блоки работают в обычном режиме. О точной дате открытия ковид-госпиталя для детей и подростков пока неизвестно.



Как сообщили в Минздраве, на сегодняшний день с нарастающим итогом с начала пандемии коронавирусом заболели 15 196 детей от 0 до 17 лет. За прошедшие сутки инфекцию выявили у 35 детей.



Напомним, что в республику поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М» для детей от 12 лет.

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