Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Поликлиники Башкирии, из-за коронавируса, переходят на усиленный режим работы

Поликлиники Башкирии, из-за коронавируса, переходят на усиленный режим работы

16:37, 29 янв 2022

Из-за роста заболеваемости с понедельника поликлиники в Башкирии переходят на усиленный режим работы. Такое решение было озвучено на оперштабе по коронавирусу.

С 31 января работа  поликлиник будет продлена до 22.00 часов. В  медучреждениях отмечается всплеск обращений пациентов, что приводит к очередям.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии за сутки коронавирусом заболели 710 человек. 

Читайте также: 
В столице Башкирии хотят открыть детский ковид-госпиталь 
В Башкирии, из-за нехватки кадров, не работает каждый девятый ФАП 
В Башкирии от COVID-19 вакцинировали 127 подростков 
В Башкирии планируют построить дополнительно не 2, а 5 ковид-госпиталей 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии здравоохранение
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: