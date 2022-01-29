Поликлиники Башкирии, из-за коронавируса, переходят на усиленный режим работы
16:37, 29 янв 2022
Из-за роста заболеваемости с понедельника поликлиники в Башкирии переходят на усиленный режим работы. Такое решение было озвучено на оперштабе по коронавирусу.
С 31 января работа поликлиник будет продлена до 22.00 часов. В медучреждениях отмечается всплеск обращений пациентов, что приводит к очередям.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии за сутки коронавирусом заболели 710 человек.
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Источник:
ufa.aif.ru
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