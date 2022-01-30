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Опытный врач посоветовал, что держать в аптечке против «Омикрона»

Опытный врач посоветовал, что держать в аптечке против «Омикрона»

10:42, 30 янв 2022

Во время пандемии, в особенности из-за распространения «Омикрон», в домашней аптечке обязательно надо иметь жаропонижающие средства. Самые безопасные - парацетамол и ибупрофен, заявил заслуженный врач РФ Михаил Каган, с аспирином нужно быть осторожнее.



«В частности, детям он для такой цели вообще противопоказан. Поскольку у них иногда может спровоцировать тяжелое поражение печени, это опасное для жизни осложнение», - объяснил эксперт.

Коган посоветовал также укомплектовать домашнюю аптечку на случай заложенности носа сосудосуживающими спреями или каплями. А для полоскания горла при болезненных ощущениях он рекомендовал держать дома смягчающие средства, с фурацилином или другим антисептиком.

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Источник: https://vk.com/id407313896?w=wall-188318774_1576936
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