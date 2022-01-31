Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Жители Башкирии пожаловались на длинные очереди в поликлинику

Жители Башкирии пожаловались на длинные очереди в поликлинику

12:04, 31 янв 2022

В Уфе в самый разгар пятой волны коронавируса у городских поликлиник вновь начали выстраиваться огромные очереди, в которых стоит по нескольку десятков человек. Свои возмущения и жалобы по этому поводу местные жители публикую в социальных сетях.



– Длиннющая очередь из больных на морозе в бокс. Все за больничным и лечением. Я на улице я 26-ой. Неизвестно еще, сколько на лестнице внутри. Телефоны в поликлинике не берут. У меня положительный ПЦР, не хочу заразить тех, кто в очереди просто с простудой, так как дальше все стоят в одной закрытой лестнице, – рассказал уфимец на личной странице главы Башкирии Радия Хабирова.

Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: здравоохранение Уфа
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: