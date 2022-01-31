Жители Башкирии пожаловались на длинные очереди в поликлинику

12:04, 31 янв 2022

В Уфе в самый разгар пятой волны коронавируса у городских поликлиник вновь начали выстраиваться огромные очереди, в которых стоит по нескольку десятков человек. Свои возмущения и жалобы по этому поводу местные жители публикую в социальных сетях.







– Длиннющая очередь из больных на морозе в бокс. Все за больничным и лечением. Я на улице я 26-ой. Неизвестно еще, сколько на лестнице внутри. Телефоны в поликлинике не берут. У меня положительный ПЦР, не хочу заразить тех, кто в очереди просто с простудой, так как дальше все стоят в одной закрытой лестнице, – рассказал уфимец на личной странице главы Башкирии Радия Хабирова.

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Фото: соцсети