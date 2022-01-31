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Медик-изобретатель стал новым советником Главы Башкирии по здравоохранению

Медик-изобретатель стал новым советником Главы Башкирии по здравоохранению

12:36, 31 янв 2022

Сегодня, 31 января, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров объявил о назначении нового советника. На общественных началах консультировать власти будет доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Башкирии и России Виль Тимербулатов.



Новый советник Хабирова достаточно известный в медицинской среде специалист. Виль Тимербулатов является членом-корреспондентом Российской академии наук, заслуженный деятель науки, академик Академии наук Башкирии. Автор более 1200 научных трудов, среди которых 48 монографий. Кроме того, новоиспеченный советник главы республики является автором 110 изобретений и имеет звание «Изобретатель СССР».

Научные интересы Виля Тимербулатова – это абдоминальная хирургия, миниинвазивная хирургия, хирургические инфекции, колопроктология, трансплантационная хирургия, эндоваскулярная хирургия.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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